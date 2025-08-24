הגיעה העת לממשלת פדיון שבויים? בממשלה ובאופוזיציה לא התלהבו מהצעת גנץ

ההצהרה של בני גנץ אולי החזירה אותו לשיח אחרי תקופה של דשדוש בסקרים – אבל בשטח היא לא ממש משנה את מצבו. באופוזיציה שותקים מול הצעתו לממשלת פדיון שבויים רחבה, בקואליציה מזהירים את נתניהו לא להכניס אותו.