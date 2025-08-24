מהדורה
50 שנה אחרי: הרוצח מאילת התוודה - "רצחתי גם את בני עם שיתוק המוחין"

פרשת רצח מזעזעת משנות השבעים קיבלה היום תפנית נוספת: חולה סופני בן 88 שהורשע ברצח אשתו ונידון למאסר עולם – הודה גם בגרימת מותו של בנו, שהיה אז רק בן חמש.
