50 שנה אחרי: הרוצח מאילת התוודה - "רצחתי גם את בני עם שיתוק המוחין"

פרשת רצח מזעזעת משנות השבעים קיבלה היום תפנית נוספת: חולה סופני בן 88 שהורשע ברצח אשתו ונידון למאסר עולם – הודה גם בגרימת מותו של בנו, שהיה אז רק בן חמש.