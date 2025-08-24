מהדורה
00:03:13

"בן גביר אמר לא להיכנס לפאניקה": שוב - ירי לאור יום ליד באר שבע

תושבי אזור באר שבע כבר התרגלו למפגני הכוח של הכנופיות העברייניות, אבל גם בשגרה של קולות ירי ונסיעות טנדרים – האירוע אתמול הוא עליית מדרגה מדאיגה. חמושים פתחו באש מנשק אוטומטי לאור יום, סמוך למושב נבטים.
