"בן גביר אמר לא להיכנס לפאניקה": שוב - ירי לאור יום ליד באר שבע

תושבי אזור באר שבע כבר התרגלו למפגני הכוח של הכנופיות העברייניות, אבל גם בשגרה של קולות ירי ונסיעות טנדרים – האירוע אתמול הוא עליית מדרגה מדאיגה. חמושים פתחו באש מנשק אוטומטי לאור יום, סמוך למושב נבטים.