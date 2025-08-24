מהדורה
00:03:50

הוויכוח על בתי הכנסת בתל אביב חוזר? הסעיף השנוי במחלוקת על תפילות בהפרדה

בחיים שלפני 7 באוקטובר, תל אביב הייתה מפוצלת סביב התפילות בהפרדה במרחב הציבורי. הוויכוח הזה מתעורר עכשיו מחדש, עם ההוראה של העירייה לבתי הכנסת לוודא שאין אפליה בין הזרמים שמגיעים להתפלל ושישנה עזרת נשים.
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך