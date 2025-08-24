מהדורה
אם אין רכבת תאכלו קרטיב: מירי רגב טסה לארה"ב - הכאוס התחבורתי נמשך

שרת התחבורה טסה לארצות הברית - ואזרחי ישראל נשארו להתמודד עם הכאוס התחבורתי. עובדי הרכבת חילקו קרטיבים וחלות לשבת כדי להמתיק את הגלולה, אבל הנוסעים לא ישכחו כל כך מהר את השעות הארוכות בדרכים.
