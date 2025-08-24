קורבנות תמימים או רוצחים אכזרים? פרשת האחים מננדז מסתבכת

הם רצחו את הוריהם, נידונו למאסר ממושך - ואז סיפרו שהיו קורבן להתעללות במשפחה, וסחפו איתם המונים באמריקה למאבק למענם. בקשת השחרור האחרונה של האחים מננדז נדחתה בסוף השבוע, אבל המילה האחרונה עוד לא נאמרה, גם אחרי שלושים שנה.