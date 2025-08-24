אפרת סירבה לשלם פרוטקשן - המשטרה סגרה את התלונה: "משבר אמון"

מכת הפרוטקשן פוגעת כבר שנים בבעלי עסקים, שנאלצים להתגונן מפני ארגוני פשיעה – ומגלים שהמדינה לא שם לסייע להם. אחת מבעלי העסקים היא אפרת, שהתלוננה למשטרה על הצבת בקבוק בנזין בכניסה לחנות שלה – וקיבלה הודעה שהתיק נסגר.