בגלל נטייתו המינית: מפגינים יצאו נגד ההופעה של עדן חסון - שהתייצב בגאווה

רק בגלל נטייתו המינית: קומץ מפגינים ניסו למנוע את הופעתו של הזמר עדן חסון באירוע של המועצה האזורית בנימין. הוא בחר להתייצב מולם בגאווה, לדבר דווקא על האהבה לדת – ולא לתת לדעות חשוכות את הבמה.
