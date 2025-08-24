מהדורה
00:01:42

התחזית 24.08.25 | הטמפרטורות יציבות

תחזית מזג האוויר, מתוך מהדורת כאן חדשות 24.08.25
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך