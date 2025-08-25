מהדורה
00:03:30

איפה יקיימו צעדות וחסימות? לקראת יום העצירה השני למען החטופים

כשבוע לאחר השביתה למען החטופים - משפחות חטופים קוראות לאזרחי ישראל להצטרף ליום הזדהות נוסף שיכלול מחאות ואירועים ברחבי הארץ. זאת לדבריהן על רקע החשש מטרפוד עסקה נוספת, שתוכל להביא לשחרור יקיריהן. התחושות הקשות של בני המשפחות ומה שצפוי במהלך היום הזה
