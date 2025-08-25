מהדורה
גל גינויים נגד ישראל בעקבות התקיפה בחאן יונס שבה נהרגו 20 בני אדם

לפחות 20 בני אדם נהרגו בתקיפת צה"ל בבית החולים נאצר בח'אן יונס הבוקר. בזמן שבצבא עדיין מתחקרים את הפגיעה בבלתי מעורבים, התקרית כבר הספיקה לעלות לכותרות בתקשורת הבין-לאומית
