ישראל תיסוג מלבנון? ההודעה שטלטלה את תושבי הצפון - שרק החלו לחזור הביתה

הודעת ישראל על הנכונות לסגת בהדרגה מהמוצבים בדרום לבנון הפתיעה את תושבי הצפון, שרק מתחילים לבנות מחדש את הבתים, את העסקים ובעיקר את תחושת הביטחון שנפגעה. פגשנו את התושבים שחוששים שמדובר בוויתור אחד יותר מדי