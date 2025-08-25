מהדורה
00:02:59

מה עושים חברי הכנסת בזמן מלחמה? טסים לחו"ל - במימון ארגונים זרים

מי הם חברי הכנסת שטסים הכי הרבה - ובמימון גורמים וארגונים זרים? כשנוברים בבקשות ובאישורים של חברי הכנסת לקבלת המימון לנסיעות, אפשר למצוא עוד כמה פרטים מעניינים במיוחד
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך