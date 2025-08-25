מהדורה
00:06:59

המצלמות שיפתרו את ההתעללויות בגני ילדים?

הפיתרון לאלימות בגנים או אמצעִי שליטה מוגזם של ההורים במטפלות? משנת הלימודים הקרובה הורים לתינוקות ופעוטות יוכלו לצפּות בנעשה בגן בשידור חי. איך זה יעבוד ומה אומרות הגננות?
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך