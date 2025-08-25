כוכב "אהבה חדשה" הבטיח התעשרות מהירה - הלקוחות הפסידו אלפי שקלים

אולי שמעתם על שחר מנע בתור כוכב הריאליטי "אהבה חדשה", אבל מתברר שהוא גם מנהל חברת שיווק, שמבטיחה ללמד צעירים איך להרוויח אלפי שקלים מהאינטרנט, בלי הרבה זמן ומאמץ. הבטחות שהתבררו כרחוקות מהמציאות, ובעיקר השאירו את הלקוחות עם אלפי שקלים פחות. תגובת חברת AMS: "החברה מתייחסת לכל פנייה ברצינות ומתחייבת לבחון כל טענה בשקיפות ובאחריות. כך נהגה בעבר ותמשיך לפעול גם בעתיד, מתוך מחויבות מלאה ללקוחותיה. למרות בקשותינו, הכתבה ופרטי הלקוחות לא הוצגו בפנינו טרם הפרסום ולכן נמנעה מאיתנו האפשרות להגיב באופן ענייני ומבוסס.אל מול הטענות שכן הוצגו, הצגנו מסמכים ועדויות המפריכים אותן, אך אלו לא שוקפו במכוון בכתבה. כך נוצרה תמונה חד־צדדית המתמקדת במקרים בודדים ומתעלמת ממאות סיפורי הצלחה. חברת AMS מעניקה ליווי מקצועי למאות יזמים שהוכשרו על ידינו, המנהלים עסקים משגשגים המשתלבים בהצלחה בתעשייה. הציבור מוזמן לבחון זאת באתר החברה".