מהדורה

פצע פתוח: למה מתלוננות על עבירות מין ממתינות שנים להתקדמות בחקירה?

יותר משלוש שנים עברו מאז התלוננה נעם פרידמן רז על פגיעה מינית מצד המאמן שלה, ועדיין לא הוחלט אם להעמיד אותו לדין. נעם היא לא היחידה, עשרות תיקי חקירת עבירות מין נותרים פתוחים שנים רבות, בלי שתתקבל החלטה בעניינם
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך