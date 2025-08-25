מהדורה
00:02:47

הישראלים נגד וויז אייר: הטיסה בוטלה - וחודשה לאחר שקנו כרטיסים חלופיים

נוסעי טיסת וויזאייר מאבו דאבי לישראל התאכזבו לגלות שטיסתם בוטלה ברגע האחרון, אבל התסכול שחשו גדל פי כמה כשאחרי שקנו כרטיסים חלופיים, הודיעה החברה שהטיסה תתקיים כמתוכנן
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך