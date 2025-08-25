מהדורה
00:03:53

צאצאי הנאצים שביקרו במטולה כדי לתמוך בשיקום מהמלחמה

אל מול התמונות היומיומיות של תקיפות אנטי ישראליות בחו"ל, עשרות גרמנים אוהבי-ישראל שהתייצבו הבוקר במטולה מנסים לספר סיפור אחר. שמענו על הניסיון לתת כתף בשיקום המושבה וגם אולי לסגור מעגל
