צאצאי הנאצים שביקרו במטולה כדי לתמוך בשיקום מהמלחמה

אל מול התמונות היומיומיות של תקיפות אנטי ישראליות בחו"ל, עשרות גרמנים אוהבי-ישראל שהתייצבו הבוקר במטולה מנסים לספר סיפור אחר. שמענו על הניסיון לתת כתף בשיקום המושבה וגם אולי לסגור מעגל