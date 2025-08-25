מהדורה
00:03:00

שר התחבורה הטורקי תיעד עצמו נוהג במהירות 200 קמ"ש - ונקנס

לשר התחבורה של טורקיה יש דבר או שניים ללמוד על דוגמה אישית - הוא תיעד את עצמו נוסע במהירות של יותר מ-200 קילומטרים לשעה, נקנס – ונאלץ להתנצל בפני הציבור
