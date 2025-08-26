מהדורה
00:03:48

הלחץ האמריקני לפירוק חיזבאללה מנשק - והתסרוקת שעשתה כותרות בלבנון

אחרי ההודעה של לשכת ראש הממשלה, שבירכה על המהלך של ממשלת לבנון לפירוק חיזבאללה מנשקו, הגיעו שליחי ממשל טראמפ לביירות כדי לדחוק בהנהגה הלבנונית להתקדם בתוכניות. בתמורה, הם מציעים: צעדים הדדיים אפשריים של ישראל
