מהדורה
00:03:13

"עומדת מאחורי הצתת בתי כנסת": אוסטרליה גירשה את השגריר האיראני

שגריר איראן באוסטרליה יגורש, בשל תקריות אנטישמיות במדינה - שבוצעו בהנחיית הממשל בטהרן. באוסטרליה אומרים שהם מנסים להתרחק כמה שאפשר מהבעיות של המזרח התיכון, למרות ההכרה במדינה פלסטינית - אבל באיראן טוענים שההחלטה פוליטית
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך