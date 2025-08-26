מהדורה
00:04:14

"אם לא נטוס - נרעיד את המדינה": סערה סביב האפשרות למעצר עריקים בדרך לאומן

הסערה סביב טיסות החרדים לאומן נמשכת: במשטרה נערכים למעצר של אלפי עריקים חרדים שעלולים לנסות להמריא כבר הלילה לקבר רבי נחמן. יו"ר ש"ס אריה דרעי דרש לאפשר לעריקים לטוס משום שמדובר בתפילה, וברחוב החרדי מאיימים: אם לא נוכל לטוס - נשבית את נתב"ג
