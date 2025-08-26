מהדורה
הטיסה המסתורית מגרמניה שנחתה בבסיס חיל האוויר בנבטים - למרות אמברגו הנשק

גרמניה הטילה אמברגו נשק על ישראל, אבל טיסה מסתורית שיצאה אתמול מקלן לבסיס חיל האוויר בנבטים מעלה תהיות בנוגע לרצינות של הקנצלר לגבי איסור מכירת הנשק. בינתיים בברלין עדיין הודפים את הקריאות להקמת מדינה פלסטינית, אבל גם מביעים ביקורת על צה"ל
