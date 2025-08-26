"המלחמה בעזה תסתיים תוך שבועיים": הקשיים של טראמפ בחיזוי מלחמות

האם המלחמה בעזה עומדת להסתיים בתוך שבועיים? זה מה שהבטיח אתמול הנשיא טראמפ, אבל בלי להסביר איך זה הולך לקרות. נשיא ארה"ב כבר הוכיח שהוא אוהב מאוד להתחייב לפריצות דרך, שתמיד אמורות לקרות בתוך פרק זמן ממש קרוב - בפועל, זה לא תמיד קורה