מהדורה
00:02:58

צועדים לכיבוש עזה או לסיום המלחמה?

בזמן גרירת הרגליים בישראל - טראמפ קיים דיון בבית הלבן על סיום המלחמה, כשמשפחות החטופים והמילואימניקים המשיכו לחכות לבשורה
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך