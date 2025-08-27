מהדורה
00:02:05

ליברמן ויוסי כהן כבר מתחממים על הקווים: מחממים מנועים לבחירות

המנועים לקראת הבחירות לא מתחממים - אלא כבר רותחים. אחרי גנץ, איזנקוט ובנט, עכשיו תורם של ליברמן ויוסי כהן שכבר מתחילים לתכנן את הממשלה הבאה
