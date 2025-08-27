מהדורה
00:03:12

כמעט שנתיים למלחמה: איך נראית עזה מלמעלה? התיעוד מההרס

איך נראית עזה מלמעלה? בתיעוד חדש שצולם ממטוס אמירותי שמצניח סיוע, נראית הרצועה הרוסה כמעט לחלוטין, כשבמטוס המומים מהמראה מתחתיהם. במקביל, העזתים בצפון הרצועה נערכו לנוע דרומה לקראת הרחבת התמרון של צה"ל
