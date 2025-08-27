"ניסיתי לעורר תשומת לב בין-לאומית": החשוד שריסס "יש שואה בעזה" על אבני הכותל

בית המשפט המחוזי בירושלים שחרר שוב את החשוד בריסוס גרפיטי בכנסיית הקבר, אותו אחד שריסס גם את אבני הכותל בכיתוב "יש שואה בעזה" לפני כשבועיים. בגרסתו בחקירה, החשוד הודה שרצה לרסס את המקומות הקדושים כדי לעורר סערה