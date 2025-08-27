אחרי הטומורולנד בבלגיה ופסטיבל הסרטים בוונציה - עכשיו הגיע תורה של פורטוגל להחרים את ישראל. פסטיבל מוזיקה בהפקה ישראלית נמצא בסכנת ביטול, כשהסיבה: קמפיין פרו-פלסטיני שלוחץ על הרשויות