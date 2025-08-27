פטריוטים או גזענים? הקרב על הנפת הדגל בבריטניה

סערה בבריטניה: בשבועות האחרונים אזרחים רבים תולים את הדגל הבריטי, בעוד אחרים מסירים אותו. התולים טוענים כי מדובר באקט פטריוטי, והמוחים טוענים כי זהו מסר גזעני נגד מהגרים