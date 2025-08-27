הבינה המלאכותית מסוכנת? הורים אמריקנים טוענים - בננו בן ה-16 התאבד בגלל הצ'אט GPT

"הבן שלנו התאבד בגלל צ'אט GPT" - כך טוענים הורים אמריקנים שבנם בן ה-16 שם קץ לחייו. בשיחה הציעה לו הבינה המלאכותית שלא לשתף את אימו במצוקה, ודיברה איתו על "מחשבות אפלות". ההתכתבויות המטרידות, התביעה והתגובה של החברה Open AI -