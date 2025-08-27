מהדורה
בקרוב אלבום על החיי הנישואים? טיילור סוויפט התארסה - והמעריצים בטירוף

טיילור סוויפט מתחתנת: זמרת הפופ הגדולה בעולם הודיעה על אירוסיה לבן זוגה, שחקן הפוטבול טראוויס קלסי - ועשרות מיליונים התרגשו יחד איתם, כשאפילו טראמפ בירך
