בזמן המגעים להסכם ביטחוני: מבצע קומנדו חריג בדמשק, 7 חיילים סורים נהרגו

מבצע חשאי סמוך לדמשק: לפי דיווחים בסוריה, ארבעה מסוקים הנחיתו כוחות קומנדו ישראליים שפעלו באזור במשך שעתיים. 7 חיילים סורים נהרגו, וכל זה קורה במקביל למגעים להסכם ביטחוני עם משטר א-שרע.
