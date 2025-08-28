מהדורה
המערכה בתימן עולה מדרגה: על הכוונת - בכירי החות'ים

המערכה נגד החות'ים נמשכת: ישראל תקפה בבירת תימן, צנעא, תקיפה חריגה בהיקפה שכוונה נגד בכירי ארגון הטרור.
