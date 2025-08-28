מהדורה
00:02:04

"נדפק השכל": זעם בגולן בעקבות פרסום הדיון על מסירת הר דב לסוריה

"הצפון סוער: זעם בקרב תושבי הגולן לאחר חשיפת כאן חדשות על מגעים למסירת הר-דב לסוריה כחלק מהסכם ביטחוני עם שלטון א-שרע.
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך