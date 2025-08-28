מהדורה
הכי קרוב שיש: כוחות צה"ל בעיר עזה - שנלחמים נגד גדוד חמאס שטרם הוכרע

תיעוד מקרוב של ההיערכות של צה"ל לכיבוש העיר עזה - 1,500 מטרים בלבד מהאזור שהוגדר "המעוז האחרון של חמאס". כתבנו איתי בלומנטל הצטרף לכוחות המתמרנים שנמצאים בשכונת זייתון, וראה את המנהרות שאותרו שם ואת האיומים שנשקפים עוד לפני הכניסה לעיר.
