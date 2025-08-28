מהדורה
במבצע סבתא, בחמישייה הקאמרית וברשימת שינדלר: נפרדים מרמי הויברגר

הלך לעולמו השחקן והבמאי רמי הויברגר, בן 61, אחרי מאבק במחלת הסרטן. הוא נחשב לאחד השחקנים הבולטים בישראל, שכיכב בחמישייה הקאמרית, במבצע סבתא, בתיאטרון, וגם בסרטים הוליוודיים כמו רשימת שינדלר וגולדה.
