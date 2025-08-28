מהדורה
00:04:15

"חממה לגידול עבריינים": הירי בפזורה הבדואית גובר - ותושבי הנגב מיואשים

ארגוני הפשיעה בפזורה הבדואית מטילים אימה על תושבי הנגב: רק בשבוע האחרון, אירעו שני מקרים של פגיעת כדור תועה בבתים, והתושבים חוששים מאובדן המשילות.
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך