"סוף סוף מישהו שרואה אותי": איילה ואביה גויסו לסייע למשפחות מילואימניקים

המלחמה בעזה נמשכת והנטל על חיילי המילואים גדל. לכן החליטו שתי נשות מילואימניקים, איילה כהן ואביה בזק, לקחת יוזמה ולהציע לצה"ל תפקיד חדש: רכזת משפחות. הן סיפרו על האתגרים בתקופה המורכבת הזאת, על הדאגה לבני הזוג שבחזית ועל היוזמה הקטנה שלהן שמנסה לעשות שינוי גדול.
