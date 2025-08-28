מהדורה
00:02:21

בגלל פרשת שחיתות במעורבות אחותו: אבנים הושלכו על נשיא ארגנטינה

סערה בארגנטינה: אבנים וחפצים נוספים הושלכו לעברו של הנשיא חאבייר מיליי במהלך עצרת בחירות. ברקע: פרשת שחיתות שמאיימת לסבך את אחד המנהיגים הכי פרו-ישראלים בעולם.
