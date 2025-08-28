"המקום שאני יכולה לברוח אליו": המשפיענים חוזרים לבית הספר

הופעות, שיתופי פעולה, הקלטות, מאות אלפי צפיות - וכל זה עוד לפני שהם סיימו תיכון. אייל לוי ויולי ויצמן, כוכבי נוער שנולדו לתוך עולמות הבמה והרשת, מנהלים קריירה עצמאית לגמרי. רגע לפני שהם חוזרים לספסל הלימודים, פגשנו אותם לשיחה על סטורי, מורות, והאם החופש הגדול באמת היה חופש - או רק עוד עונה עמוסה במיוחד?