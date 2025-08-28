הטבעת נגנבה רגע לפני הצעת הנישואין - הזוג סגר מעגל בתחנת המשטרה

מה הייתם עושים אם רגע לפני הצעת נישואין הייתה נגנבת לכם הטבעת? זה מה שקרה לתומר, שרצה להציע לבת זוגו שובל. ברגע האחרון הוא מצא פתרון, ובהמשך הם סגרו מעגל - בתחנת המשטרה.