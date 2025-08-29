נרצח כשיצא להילחם במחבלים: גבורתו של אילן וייס ז"ל - שגופתו חולצה מעזה

אילן וייס יצא ב-7 באוקטובר להגן על הבית בקיבוץ בארי. בדרכו לנשקייה, להתחמש ולהילחם, אילן נרצח בידי מחבלי חמאס וגופתו נחטפה לעזה. אשתו שירי ובתו נגה נחטפו גם הן והושבו במסגרת העסקה הראשונה. במשך חודשים משפחתו לא ידעה מה עלה בגורלו