פרידה מגיבור תרבות: מאות ליוו את השחקן רמי הויברגר בדרכו האחרונה

אחד מגדולי השחקנים של ישראל בעשורים האחרונים, רמי הויברגר, הובא למנוחות אחרי שנפטר ממחלת הסרטן - בגיל 61
