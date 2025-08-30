מהדורה
00:02:59

נגמ"ש צה"לי עלה על מטען בזייתון - חמאס ניסה להפיץ דיווחים שקריים על התקרית

חמאס ממשיך להפיץ מידע כוזב על חטיפת חיילים מתוך כוונה להטיל פחד, והדריכות של הלוחמים בעזה בשיא – שבעה פצועים, מהם שישה באורח קל ואחד במצב בינוני, לאחר שנגמ"ש עלה על מטען בזייתון. הכתבה של איתי בלומנטל מתוך חדשות השבת 30.08.25
