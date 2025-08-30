לאחר 693 ימים: החלל החטוף אילן וייס הושב הביתה

במבצע של צה"ל ושב"כ הוחזר השבוע החלל החטוף אילן וייס, שלחם בצוות הכוננות של קיבוץ בארי ונהרג בדרך לנשקייה. ממצאים של חלל נוסף הובאו גם הם, משפחתו התבשרה אבל הפרטים עוד לא פורסמו. הכתבה של אנה פינס, מתוך חדשות השבת 30.08.25