לא רק בישראל: בית המשפט ביטל את רוב תוכנית המכסים של טראמפ - הוא יצא למתקפה נגדו

עימות חזיתי בין הממשלה לרשות השופטת, אבל הפעם – בארצות הברית. בית המשפט פסל את מרבית תוכנית המכסים של טראמפ, שלא נשאר חייב, תקף בחריפות את הפסיקה והכריז שיערער עליה. הכתבה של נתן גוטמן, מתוך חדשות השבת 30.08.25