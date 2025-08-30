לא ביפרים, טלפונים: כך חיסלה ישראל את הצמרת האיראנית בפתח מבצע עם כלביא

מאחורי ההצלחה המסחררת של חיסול הבכירים במלחמה עם איראן עומד מודיעין טוב של ישראל – וגם פרצת אבטחה של משטר האייתולות. תחקיר חדש בתקשורת האמריקנית חושף כיצד הטלפונים של המאבטחים הפילו בפח את הצמרת בטהרן. הכתבה של יואב זהבי מתוך חדשות השבת 30.08.25.