למרות המשבר והסנקציות: איראן תחזור להילחם עם ישראל?

האם טהרן, למרות המהלומה שחטפה מישראל ומארה"ב, למרות השפל הכלכלי חסר התקדים והסנקציות שבדרך, תחזור להילחם עם ישראל? הכתבה של איילה חסון, מתוך חדשות השבת 30.08.25
