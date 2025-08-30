מהדורה
00:11:36

עבור בצע כסף: הצעירים הנורמטיביים שהופכים למבריחי סמים בשירות ארגוני הפשיעה

שער המדינה, נתב"ג, הוא גם שער לא קטן להברחת סמים. ארגוני פשיעה משתמשים לא פעם בצעירים נורמטיביים שלא אמורים לעורר חשד - והופכים אותם לבלדרי סמים, בתמורה לכסף. הכתבה של שלי טפיירו מתוך חדשות השבת 30.08.25
